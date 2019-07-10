Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 1,83’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.774 puanlık artışla 98 bin 585 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi de yüzde 2,24 değer kazandı.