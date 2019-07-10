MSB’den yapılan paylaşımda "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor" denildi.
Dün 18:45 TSİ- Yaşam
MSB’den Yavuz ve Fatih paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Yavuz ve Fatih sondaj gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerine refakat edilmesi ile ilgili fotoğraf paylaştı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz