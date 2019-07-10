Dün 18:45 TSİ - Yaşam

MSB’den Yavuz ve Fatih paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Yavuz ve Fatih sondaj gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerine refakat edilmesi ile ilgili fotoğraf paylaştı.