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Dün 18:48 TSİ- Spor

Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, lig öncesi 7 hazırlık maçı oynayacak.
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Siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları beli oldu. Kara Kartal’ın oynayacağı 7 hazırlık mücadelesinin programı şöyle:

17 Temmuz Çarşamba

18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar

18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

  • 27 Temmuz Cumartesi
  • 17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
  • 29 Temmuz Pazartesi
  • 18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
  • 2 Ağustos Cuma
  • 18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
  • 4 Ağustos Pazar
  • 17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
  • 10 Ağustos Cumartesi
  • 20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)
  • (İHA)

    • Dün 18:48 TSİ İHA İstanbul- Spor

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