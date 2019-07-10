Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak

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Siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları beli oldu. Kara Kartal’ın oynayacağı 7 hazırlık mücadelesinin programı şöyle:
17 Temmuz Çarşamba
18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
21 Temmuz Pazar
18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz