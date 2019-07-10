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Bugün 19:46 TSİ- Siyaset

ABD’nin yeni büyükelçisi Ankara’da

ABD Büyükelçiliği: "ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan David M. Satterfield’ın bugün itibarıyla Ankara’ya geldiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."
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