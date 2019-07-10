Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa ile anlaştı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan bugün sabah saatlerinde Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Bugün 19:46 TSİ- Spor
Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa’da
Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Bursaspor’da forma giyen Yusuf Erdoğan’ı renklerine bağladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz