Dün 20:38 TSİ- Asayiş
Tunceli’de 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz