Edinilen bilgiye göre, tekne turu yapan vatandaşlar Lara açıklarında su üzerinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan şahsı bota aldı. Öldüğü tespit edilen şahsın cansız bedeni Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, boğazında 2 adet plastik kelepçenin sıkılı vaziyette olduğu gözlendi. İlk belirlemelere göre 60 yaşlarında yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen cesedin, gözünde de güneş gözlüğünün takılı olması dikkat çekti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün 21:38 TSİ- Asayiş
Denizde dehşet: Boğazında plastik kelepçe takılı ceset bulundu
Antalya’da denizde plastik kelepçeyle boğulmuş olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu. Boğazında sıkılmış 2 adet plastik kelepçe ile tekne turu yapan vatandaşlar tarafından görülen ceset üzerinden kimlik çıkmadı.
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