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Dün 22:31 TSİ- Siyaset

Bakan Çavuşoğlu Barzani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonla görüştü.
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Dün 22:31 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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