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Bugün 23:46 TSİ- Spor

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
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Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı ve yarım sahada oynanan 3 takımlı turnuva maçları ile sona erdi. Turnuva maçlarını sarı takım kazandı.

Öte yandan antrenmanı yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı ile sanatçı Gökhan Tepe de izledi. Antrenmana izinli olan Gary Medel ve Atiba Hutchinson, elmacık kemiği kırılan Rıdvan Yılmaz ile soğuk algınlığı olan Erdem Seçgin katılmadı. Özel programına devam eden Burak Yılmaz ile Dorukhan Toköz takımdan ayrı çalıştı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bugün 23:46 TSİ İHA İstanbul- Spor

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