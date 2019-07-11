Serbest piyasada döviz fiyatları

Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6690 liradan alınan dolar 5,6710 liradan, 6,4020 liradan alınan euro ise 6,4040 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,7210 liradan, euro ise 6,4350 liradan satılmıştı.