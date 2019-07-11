Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,85’lik yükselişle başladı. Endeks, 842,71 puanlık artışla 99 bin 428 puandan açıldı.
Bugün 10:24 TSİ- Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,85’lik yükselişle başladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz