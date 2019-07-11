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Bugün 10:24 TSİ- Yaşam

Fahrettin Altun’dan Srebrenitsa soykırımı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Srebrenitsa soykırımı ile ilgili, “Böylesi ağır bir insanlık suçunun tekrarlanmaması için, uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi şarttır” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te yaşanan soykırımın 24’üncü yılı nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Altun, Srebrenitsa soykırımına yönelik yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

“Dünyanın gözü önünde yaşanan ve tarihin en utanç verici trajedilerinden biri olan #Srebrenitsa katliamı, soykırım suçunun korkunç yüzünü insanlığa bir kez daha hatırlatmaktadır. Katliamın 24. yılında aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bosnalı kardeşlerimize sabırlar diliyoruz. Böylesi ağır bir insanlık suçunun tekrarlanmaması için, uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi şarttır. Türkiye, Bosna halkının maruz kaldığı zulümlerin takipçisi olacak, onları bu haklı davalarında desteklemeye devam edecektir.”

Bugün 10:24 TSİ İHA Ankara- Yaşam

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