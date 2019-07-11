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Bugün 11:18 TSİ- Spor

Altın kemer İstanbul’da verilecek

Türk boksunun gelecekteki starlarından Emre Çukur, Almanya’nın Münih şehrinde tarihi maça çıkıyor. İlk rakibi maçtan çekilince yeni rakip bulundu ancak federasyon bu durumda altın kemeri vermekten vazgeçti. Yapılan pazarlıklar sonucunda, Dünya Kıtalar Arası Kemerinin İstanbul’da EC BOXING’in yapacağı dev boks galasında verilmesi kararlaştırıldı.
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Almanya’nın Münih kentinde 13 Temmuz gecesi eski dünya şampiyonlarından Levent Çukur’un organize edeceği galada oğlu Emre Çukur, dünya kıtalararası altın kemer müsabakasında yeni rakibi Moldova’dan Vadim Gurau’ya karşı yumruk sallayacak ancak karşılaşmada önemli bir değişikliğe gidilerek son anda kemer iptal edildi. Konu hakkında bir açıklama yapan Lion Sport Promotör Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çukur, "Karşılaşmada ilk rakibimiz maça çıkmaktan son anda vazgeçmişti ve biz federasyona ilk rakibimize göre kemer için müracaat etmiştik. Rakip çekilince aceleden yeni rakibimiz Vadim Guru ile maç için anlaştık bunun üzerine boks federasyonu bu maç için ortaya kemer koyamayacaklarını ancak söylediler. Yaptığımız görüşmeler sonucu 26.10.2019 tarihinde İstanbul’da başarılı promotörümüz Erol Ceylan’ın yapacağı galada kemeri ortaya koyabileceklerini söylediler ve biz de ikna olduk" dedi.

"KEMERİ İSTANBULDA VERECEĞİZ"

Levent Çukur, Türkiye’de bu kemeri kazanmanın daha anlamlı olacağını vurgulayarak, "Sonuçta kendi ülkemiz ve seyircimiz önünde altın kemer mücadelesi. Bizim için daha anlamlı geldi. Geçtiğimiz maçta yaralanan sporcumuz Hector Hernandez’i muayene eden doktoru maç yapabileceğini belirtmesi üzerine ringe çıkacak. Emre’nin antrenmanları çok iyi gidiyor. Formunun zirvesinde, moral motivasyon çok iyi bu karşılaşmadan zaferle ayrılacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca Lions Sport Boks Kulübü sporcumuz Yusuf Sultanoğlu ve Emre Göçmen’de yükselme maçı yapacak" şeklinde konuştu.

VEDAT ALYAZ: "GALAMIZA İLGİ YOĞUN"

Lion Sport Promotion basın danışmanı Vedat Alyaz, Türkiye’den beş yüz bayrak ısmarladıklarını belirterek, "Bu bayrakların satışından elde edilecek geliri kulübümüz adına engelli çocuklara bağışlayacağız. Ayrıca yüz metre uzunluğunda bir bayrak ısmarladık ve bunu maçta açmayı düşünüyoruz ancak Türk seyircilerden fazla destek göremiyoruz. Bilet satışlarımız çok iyi gitmesine rağmen daha çok Alman ve eski Yugoslav ülkelerinden seyirciler alıyorlar. Bu bayrakları taşımaları için Türk seyircilere ihtiyacımız var bu mücadelede bizleri yalnız bırakmasınlar. Biz burada ülkemizi temsilen çalışmalar yapıyoruz ve bu önemli organizasyonda gurbetçi vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Galamıza gelip sporcularımızı desteklemelerini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bugün 11:18 TSİ İHA İstanbul- Spor

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