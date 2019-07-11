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Bugün 11:54 TSİ- Spor

Fernando Reges, Türkiye’den ayrıldı

Galatasaray’dan İspanya’nın Sevilla takımına transferi gündemde olan Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrıldı.
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Bu yaz transfer döneminde ismi La Liga ekiplerinden Sevilla ile anılan Galatasaray’ın Brezilyalı orta sahası Fernando Türkiye’den gitti. Sevilla ile anlaşması beklenen Fernando, İstanbul Havaalanı’ndan ailesiyle birlikte Portekiz’in Lizbon şehrine gittiği öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu, havaalanında basın mensuplarının transferle ilgili yönelttiği soruları ise yanıtsız bıraktı.

Bugün 11:54 TSİ İHA İstanbul- Spor

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