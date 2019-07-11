Fernando Reges, Türkiye’den ayrıldı

Bu yaz transfer döneminde ismi La Liga ekiplerinden Sevilla ile anılan Galatasaray’ın Brezilyalı orta sahası Fernando Türkiye’den gitti. Sevilla ile anlaşması beklenen Fernando, İstanbul Havaalanı’ndan ailesiyle birlikte Portekiz’in Lizbon şehrine gittiği öğrenildi.
Brezilyalı futbolcu, havaalanında basın mensuplarının transferle ilgili yönelttiği soruları ise yanıtsız bıraktı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz