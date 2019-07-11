Beşiktaş, salonda çalıştı

Siyah-beyazlıların Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanında denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, salonda iki grup halinde yapılan; ısınma, bisiklet ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. Antrenman rejenarasyon çalışması ile tamamlandı.
Antrenmana izinli olan Gary Medel ve Atiba Hutchinson ile tedavi olan Rıdvan Yılmaz katılmadı. Burak Yılmaz özel programına devam ederken Dorukhan Toköz ise takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş, yarın izin yapacak ve yeni sezon hazırlıklarını 13-21 Temmuz tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde yapacağı kampla sürdürecek.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz