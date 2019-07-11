Galatasaray’dan Fernando için KAP

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Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges’in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.