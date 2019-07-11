İstanbul Kapalıçarşı’da 260 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,20 liradan, bin 713 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 734 liradan, 237 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241 liradan, bin 674 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 694 liradan, 837 liradan alınan Yarım Ziynet 847 liradan ve 419 liradan alınan Çeyrek Ziynet 424 liradan satılıyor.
Bugün 13:30 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,20 lira oldu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz