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Bugün 14:27 TSİ- Spor

Galatasaray’da idari ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verildi

Galatasaray’da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraz mahkemece reddedildi. Mahkemenin bu kararıyla Mustafa Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetim görevine devam edecek.
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Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itiraza ilişkin dava görüldü.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın avukatları ile tedbir kararının kaldırılması istemiyle mahkemeye başvuran divan kurulu üyeleri ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın avukatları ihtiyati tedbir kararının devamını istediklerini kaydetti.

Mali ibra konusunun medeni kanunda belirtildiğini kaydeden avukatlar, “İdari ibra bir kavram yoktur. Tüzük yasaya aykırı biçimde hazırlanmıştır. Yasa maddesi divanı bağlar” dedi.

Duruşmada söz alan feri müdahillerden Metin Ünlü, “Divan başkan yardımcısı olarak genel kurulda yer aldım. 7 arkadaş görevi tüzüğe uygun olarak yaptık. Karşı tarafın sunmuş olduğu dilekçeleri kabul etmiyoruz. Biz de divan kuruluna yemin ederek hakim yerine oturan kişileriz. Hakkımızda atılan iftiraları kabul etmiyoruz. Beyan dilekçelerimize katılıyoruz. Tedbirin kaldırılmasını Galatasaray kulübü istemiştir” dedi.

Tarafların beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, tedbir kararına yapılan itirazları reddederek tedbir kararının devamına hükmetti.

Mahkemenin bu kararıyla seçime gitmesine gerek kalmayan Galatasaray yönetimin görevine devam edeceği öğrenilirken, müdahillerin karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesine taşıyacakları öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart’ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray’da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı. Bazı üyeler ise söz konusu tedbir kararının kaldırılması yönünde itirazda bulunmuştu.

Bugün 14:27 TSİ İHA İstanbul- Spor

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