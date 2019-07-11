Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 5 Temmuz ile biten haftada 851 dolar artarak 97 milyar 248 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 580 milyon dolar artarak 73 milyar 544 milyon dolardan 74 milyar 124 milyon dolar yükseldi.

Altın rezervleri ise bu haftada 271 milyon dolar artışla 22 milyar 853 milyon dolardan 23 milyar 853 milyon dolara çıktı.