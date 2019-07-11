Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacminin artması hedefleniyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Endonezya İş Konseyi ve Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen Endonezya İş Forumu, Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Herry Sudradjat, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Türkiye Endonezya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Sayın Halil Tokel’in katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla düzenlenen İş Forumu’na her iki ülkenin iş dünyası temsilcileri katıldı.

OLPAK: “AMACIMIZ TİCARET HACMİMİZİ DENGELİ BİR ŞEKİLDE ÜST SEVİYELERE TAŞIMAKTIR”

Forumda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak Türkiye ve Endonezya arasında ekonomik işbirliğini arttırmanın önemli olduğunu belirterek “Ekonomik işbirliğini artırmak karşılıklı çaba, daha çok kültürel alış veriş ve daha çok iletişim ile mümkün oluyor. Geçen yıl 270 milyon dolar ihracat yaptık. 1.3 milyar dolar ithalat yaptık. Amacımız karşılıklı ticaretimizi dengeli şekilde yukarı seviyelere taşımaktır” dedi.

Endonezya’daki Türk yatırımcı sayısı ve yatırım hacminin Endonezya’nın Türkiye’deki yatırımlarından çok daha fazla olduğunu ifade eden Olpak, “Türkiye’de de Endonezyalı yatırımcıların sayısının artmasını umuyoruz. Bunun gerçekleşmesi halinde özellikle AB, Avrasya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine mal ve hizmet sağlamak için, Endonezyalı firmalar önemli fırsatlar yakalayacaklardır. Yatırımcılarımız Endonezya pazarına oldukça sıcak bakıyor ancak bazı sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Türk yatırımcılar Endonezya’yı çevre ülkelerle kıyasladıklarında Endonezya’da Organize Sanayi Bölgelerindeki kiralama bedelleri, lisans ve izinlerin alınmasında yaşanan süreçler ve maliyetler gibi sorunların aşılması gerektiğine inanıyorlar. Enerji temini konusunda kesilmeler olduğu için üretimde aksamalar yaşanıyor. Endonezya’daki yatırımların geliştirilmesi veya teknik konularla ilgili herhangi bir eğitimin verilmesi için gitmesi gereken teknik kadrolara 3-5 gün veya 1 hafta gibi kısa süreler için dahi ‘çalışma vizesi’ alma zorunluluğu olması ve vize masrafları, firmalarımızın şikayetlerine konu oluyor. Bu tip özel amaçlı süreçlerin daha hızlı ve daha az maliyetli olarak gerçekleştirilmesinin sağlanmasında fayda görüyoruz” sözlerini ifade etti.

“SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TİCARİ İLİŞKİLER AÇISINDAN BİR MİLAT OLACAKTIR”

Türkiye ve Endonezya arasında, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda müzakereleri devam eden Serbest Ticaret anlaşmasının önemini de vurgulayan Olpak, “Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa zamanda, her iki tarafın menfaatine olacak şekilde tamamlanması, karşılıklı ticaretimizin ve yatırımlarımızın gelişmesi açısından bir milat olacaktır” dedi.

LUKİTA: "2023 YILINA KADAR ARADAKİ TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret işbirliğini büyütmek amacıyla gerçekleştirilen forumda konuşan Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Tarihi ve siyasi olarak Türkiye ile birçok benzerliklerinin olduğunu ifade eden Lukita, “Endonezya’nın bütün pazarlara ulaşabilmesi için Türkiye önemli bir merkez durumunda bulunuyor. Endonezya dünya ekonomisinde gelişme gösteren ülkelerden biridir. 2025 yılında Endonezya nüfusunun 300 milyon olacağını öngörüyoruz, önemli bir potansiyel. Türkiye için de Endonezya, Asya pazarlarına ulaşmak için önemli bir merkez. Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacmi şuanda yetersiz. Aradaki ticaret hacmini geliştirmemiz gerekiyor. İki ülke ekonomisi de çok yüksek potansiyele sahip, bu nedenle yakın işbirliği içinde olmamız gerekiyor. İki ülke arasındaki anlaşmalar, taahhütler ile birlikte 2023 yılına kadar aradaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.