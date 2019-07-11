Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 5 Temmuz ile biten haftada 32 milyar 45 milyon 651 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 415 milyar 433 milyon 535 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 5 Temmuz haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,31 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,59 arttı.
Bugün 15:57 TSİ- Ekonomi
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 5 Temmuz ile biten haftada 32 milyar 45 milyon 651 bin lira azaldı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz