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Bugün 15:57 TSİ- Ekonomi

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 5 Temmuz ile biten haftada 32 milyar 45 milyon 651 bin lira azaldı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 5 Temmuz ile biten haftada 32 milyar 45 milyon 651 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 415 milyar 433 milyon 535 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 5 Temmuz haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,31 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,59 arttı.

Bugün 15:57 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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