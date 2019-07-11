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Fenerbahçeli futbolcular hakem seminerine katıldı

Fenerbahçeli futbolculara, Merkez Hakem Kurulu Hakem İşleri Müdürü ve VAR Direktörü Barış Şimşek tarafından 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.