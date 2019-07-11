Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de sabah idmanın ardından sarı-lacivertli futbolcular hakem seminerine katıldı. Merkez Hakem Kurulu Hakem İşleri Müdürü ve VAR Direktörü Barış Şimşek tarafından futbolculara 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.
Bugün 16:38 TSİ- Spor
Fenerbahçeli futbolcular hakem seminerine katıldı
Fenerbahçeli futbolculara, Merkez Hakem Kurulu Hakem İşleri Müdürü ve VAR Direktörü Barış Şimşek tarafından 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz