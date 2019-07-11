Günün özeti

Arnavutköy’de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı.
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Yunanistan’da fırtına: 6 turist öldü, 30 yaralı
Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 6 turist hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.
Cari açık Mayıs’ta geriledi
Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler hesabı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 151 milyon dolar fazla verdi, bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolar geriledi.
Bursa’da küçük çocuğun balkonda ölümüne oyunu
Bursa’da küçük çocuğun 4’üncü katta bulunan evlerinin balkonunda düşme tehlikesine rağmen oynadığı oyun izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz