Günün özeti

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Araba tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı
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Arnavutköy’de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı.

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    Bugün 17:33 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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