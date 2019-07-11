Günün özeti

Yunanistan’da fırtına: 6 turist öldü, 30 yaralı

Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 6 turist hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

Cari açık Mayıs’ta geriledi

Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler hesabı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 151 milyon dolar fazla verdi, bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolar geriledi.

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