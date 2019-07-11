Hollandalı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düştü. Bu paylaşım, Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarını güçlendirdi.
Bugün 18:08 TSİ- Spor
Garry Rodrigues’ten heyecanlandıran paylaşım
Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Galatasaray eski futbolcusu Garry Rodrigues’ten sarı-lacivertli taraftarları heyecanladıran bir paylaşım geldi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz