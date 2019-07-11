Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 0,83’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 821,15 puanlık artışla 99 bin 406 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,71 değer kazandı.