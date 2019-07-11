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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulları başkan ve üyeleri belli oldu. Yeni kurullar şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

Asıl üyeler

Başkan: Aytaç Yüksel

Mehmet Erol

Ahmet Can Acaroğlu

Canan Sarı

Veli Tolu

Mehmet Sağlam

Recep Şencan

Yedek üyeler

Fatih Hasbal

Zülküf Türkoğlu

Zuhal Bereket Baş

Tamer Sağcan

Deniz Aksoy

Ali Atay

Tahkim Kurulu

Asıl üyeler

Başkan: Murat Balcı

Emine Yazıcıoğlu

Yusuf Öksüzömer

Osman Baturhan Dursun

Murat Erbilen

Eyüp Kul

Haluk Sonsuz

Yedek üyeler

Abdürrahim Güneşdoğdu

Alper Türközmen

Tuğçe Dinçer

Mehmet Karcıoğlu

Savaş Yarkın

Yakup Önder Mercangöz

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

Asıl üyeler

Başkan: Celal Candan

Kenan Kenan

Yavuz Aksoy

Tarkan Erdal

Başbuğ Pınarbaşı

Sidar Tunca

Yasin Eker

Yedek üyeler

Alper Çağrı Yılmaz

Elif Demirhan

Armağan Üçer

Oğuz Turhan

Halit Öğün

Seyit Kıvanç Koç

Temsilciler Kurulu

Başkan: Abdurrahman Arıcı

Burhan Cuci

Osman Diyadin

Kerim Altıay

Ertuğrul Aslan

Ömer Demir

Yakup Aksoy

Amatör Futbol Disiplin Kurulu

Asıl üyeler

Başkan: Selçuk Aygün

Cafer Geyik

Mehmet Tamöz

Esin Güler

İsmail Yıldız

Muzaffer enes cirit

Hasan oymak

Yedek üyeler

Serkan Sokuluoğlu

Hakan Başsorgun

Aysel Gülle

Yasin Çağrı Karaca

Muhammed Hardalaç

Şafak Kuş

Etik Kurulu

Asıl üyeler

Başkan: Taci Bayhan

Ali kemal Atçeken

Rıza Tiryaki

Bestami Tezcan

Mehmet Hakan Tüfekçi

Yedek üyeler

İlyas Çelik

Hanife Tuba Sağcan

Ahmet Kılıç

Ali Yazlı

Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu

Başkan: Ömer Gürsoy

Arif ümit Uztürk

Yakup Ümit Kihtir

Birol Aydın

Savaş Ekin

Mehmet Alaattin Nalcıoğlu

Sağlık Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer

Prof. Dr. Bülent Bayraktar

Yrd. Doç. Dr. İlker Yücesir

Prof. Dr. Nevin Ergun

Prof Dr. Kemal Memişoğlu

Uzm. Psk. Mine Görgün

Prof. Dr. Hakan Gür

Prof. Dr. Gökhan Malkoç

Prof. Dr. Muhittin Tayfur

Prof. Dr. Eyüp Gümüş

Prof. Dr. Orhan Şen

Prof. Dr. Soner Şahin

Prof. Dr. Atacan Atalar

Dopingle Mücadele Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer

Prof. Dr. Yunus Söylet

Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu

Prof. Dr. Ahmet Araman

Prof dr. Erdal Cevher

Prof. Dr. Gökhan Metin

Prof. Dr. Sadi Kurdak

Dış İlişkiler Kurulu

Başkan: Ali Güven

Tahir Kıran

Mehmet Kuriş

Alican Ulusoy

Kaya Enişte

Zeynep Şener

Özdem Bilirdönmez

Celalettin Çakıcı

Buse Arıcı

Hakkı Görken Perinçek

Gürkan Teoman

Hasan Gümüşkesen

Mustafa Yenlihalioğlu

Mustafa Küçükmeral

Murat Kocakaya

Mehmet Besceli

Aygün Denli

(İHA)