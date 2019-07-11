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Bugün 19:07 TSİ- Spor

TFF kurulları başkan ve üyeleri belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulları başkan ve üyeleri belli oldu. Yeni kurullar şu şekilde:

  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  • Asıl üyeler
  • Başkan: Aytaç Yüksel
  • Mehmet Erol
  • Ahmet Can Acaroğlu
  • Canan Sarı
  • Veli Tolu
  • Mehmet Sağlam
  • Recep Şencan
  • Yedek üyeler
  • Fatih Hasbal
  • Zülküf Türkoğlu
  • Zuhal Bereket Baş
  • Tamer Sağcan
  • Deniz Aksoy
  • Ali Atay
  • Tahkim Kurulu
  • Asıl üyeler
  • Başkan: Murat Balcı
  • Emine Yazıcıoğlu
  • Yusuf Öksüzömer
  • Osman Baturhan Dursun
  • Murat Erbilen
  • Eyüp Kul
  • Haluk Sonsuz
  • Yedek üyeler
  • Abdürrahim Güneşdoğdu
  • Alper Türközmen
  • Tuğçe Dinçer
  • Mehmet Karcıoğlu
  • Savaş Yarkın
  • Yakup Önder Mercangöz
  • Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
  • Asıl üyeler
  • Başkan: Celal Candan
  • Kenan Kenan
  • Yavuz Aksoy
  • Tarkan Erdal
  • Başbuğ Pınarbaşı
  • Sidar Tunca
  • Yasin Eker
  • Yedek üyeler
  • Alper Çağrı Yılmaz
  • Elif Demirhan
  • Armağan Üçer
  • Oğuz Turhan
  • Halit Öğün
  • Seyit Kıvanç Koç
  • Temsilciler Kurulu
  • Başkan: Abdurrahman Arıcı
  • Burhan Cuci
  • Osman Diyadin
  • Kerim Altıay
  • Ertuğrul Aslan
  • Ömer Demir
  • Yakup Aksoy
  • Amatör Futbol Disiplin Kurulu
  • Asıl üyeler
  • Başkan: Selçuk Aygün
  • Cafer Geyik
  • Mehmet Tamöz
  • Esin Güler
  • İsmail Yıldız
  • Muzaffer enes cirit
  • Hasan oymak
  • Yedek üyeler
  • Serkan Sokuluoğlu
  • Hakan Başsorgun
  • Aysel Gülle
  • Yasin Çağrı Karaca
  • Muhammed Hardalaç
  • Şafak Kuş
  • Etik Kurulu
  • Asıl üyeler
  • Başkan: Taci Bayhan
  • Ali kemal Atçeken
  • Rıza Tiryaki
  • Bestami Tezcan
  • Mehmet Hakan Tüfekçi
  • Yedek üyeler
  • İlyas Çelik
  • Hanife Tuba Sağcan
  • Ahmet Kılıç
  • Ali Yazlı
  • Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu
  • Başkan: Ömer Gürsoy
  • Arif ümit Uztürk
  • Yakup Ümit Kihtir
  • Birol Aydın
  • Savaş Ekin
  • Mehmet Alaattin Nalcıoğlu
  • Sağlık Kurulu
  • Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer
  • Prof. Dr. Bülent Bayraktar
  • Yrd. Doç. Dr. İlker Yücesir
  • Prof. Dr. Nevin Ergun
  • Prof Dr. Kemal Memişoğlu
  • Uzm. Psk. Mine Görgün
  • Prof. Dr. Hakan Gür
  • Prof. Dr. Gökhan Malkoç
  • Prof. Dr. Muhittin Tayfur
  • Prof. Dr. Eyüp Gümüş
  • Prof. Dr. Orhan Şen
  • Prof. Dr. Soner Şahin
  • Prof. Dr. Atacan Atalar
  • Dopingle Mücadele Kurulu
  • Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer
  • Prof. Dr. Yunus Söylet
  • Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu
  • Prof. Dr. Ahmet Araman
  • Prof dr. Erdal Cevher
  • Prof. Dr. Gökhan Metin
  • Prof. Dr. Sadi Kurdak
  • Dış İlişkiler Kurulu
  • Başkan: Ali Güven
  • Tahir Kıran
  • Mehmet Kuriş
  • Alican Ulusoy
  • Kaya Enişte
  • Zeynep Şener
  • Özdem Bilirdönmez
  • Celalettin Çakıcı
  • Buse Arıcı
  • Hakkı Görken Perinçek
  • Gürkan Teoman
  • Hasan Gümüşkesen
  • Mustafa Yenlihalioğlu
  • Mustafa Küçükmeral
  • Murat Kocakaya
  • Mehmet Besceli
  • Aygün Denli
  • (İHA)

    • Bugün 19:07 TSİ İHA İstanbul- Spor

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