Kılıçdaroğlu’ndan TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret

Kılıçdaroğlu, beraberinde TBMM Başkanvekili Levent Gök ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Seçildiği için Şentop’u tebrik ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, bazı düşüncelerini ve endişelerini aktardığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, ’’Parlamentonun daha güçlü hale gelmesi gerekiyor. Özellikle araştırma komisyonlarının kurulmasına ağırlık verilmesi gerektiği ve parlamentonun ülkenin sorunlarına daha fazla eğilen bir kurum olarak ortaya çıkması gerektiğini ifade ettim. Aynı zamanda parlamentoda Cumhurbaşkanlığı kararlarını izleyecek bir kanunlar, kararlar birimi kurulması gerektiğini, burada yetkin hukukçuların olması gerektiğini ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı’nın yayınladığı kararnameler bir şekliyle burada Anayasa ve hukuka uygunluğu yönünden bakılmalı, denetlenmeli, bu konuda parlamento bilgi sahibi olmalı diye. Ayrıca milletvekillerinin verdiği soru önergelerinin büyük bir kısmının cevaplandırılmadığı, bunun da yürütme organı parlamentoyu bir anlamda gölgelediği, dikkate almadığı şeklinde bir algı oluşturulduğunu ifade ettim. Sayıştay üzerinde durdum. Sayıştay’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yaptığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay’ın raporlarının önemli olduğunu ve bu raporların zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi ve Sayıştay’ın sıcak tartışmaların dışında tutulması gerektiğini aktardım’’ dedi.

Sistem tartışmalarına ilişkin Kılıçdaroğlu, 23 Nisan’da altı maddeden bahsettiğini ve bunların kendileri için öneminden söz ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, ’’’Sayın Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı çok önemlidir’ dedim. Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız olduğu sürece toplumun her kesiminden saygı görecektir. Ama tarafsız olmayıp da bir siyasi partinin genel başkanı olursa cumhurbaşkanının tarafsızlığına gölge düşüreceğini, tarafsızlığın temel nedenlerinden birisinin Yüksek Mahkeme hakim tayin etmesidir. Bir partini genel başkanı bir mahkemeye hakim atayamaz. Ama tarafsız bir cumhurbaşkanı bir mahkemeye hakim atayabilir. Bu konudaki düşüncelerimi ifade ettim. Mevcut sistemin büyük ölçüde aksadığını ve büyük ölçüde ağır maliyetlere yol açtığını ifade ettim’’ ifadelerini kullandı.