Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 00:00 TSİ- Spor

İrem Yaman ve Nafia Kuş’tan altın madalya

Dünya Üniversiteler Yaz Olimpiyat Oyunlarında milli taekwondocular İrem Yaman ve Nafia Kuş altın madalya kazandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Olimpiyat Oyunlarında, Türkiye taekwondoda 2 altın madalya birden kazandı. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nafia Kuş, rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular bu başarısıyla aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 20 puanı hanelerine yazdırdı.

Bugün 00:00 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç mask
İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç
Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe’de mask
Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe’de
Fenerbahçe salonda çalıştı mask
Fenerbahçe salonda çalıştı
Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın peşinde mask
Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın peşinde
Nando De Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum" mask
Nando De Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum"
Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da mask
Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Dolarda sert düşüş mask
Dolarda sert düşüş
"İhanet ve işgalin karşısında inanç ve imanın yanında durduk" mask
"İhanet ve işgalin karşısında inanç ve imanın yanında durduk"
Bugün Neler Yaşandı? 09 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 09 Temmuz 2019 Günün Özeti
Süper Lig’de en çok kazanan teknik adam: Fatih Terim  mask
Süper Lig’de en çok kazanan teknik adam: Fatih Terim 
Öztrak’tan gündeme dair değerlendirmeler mask
Öztrak’tan gündeme dair değerlendirmeler
Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nı açıkladı mask
Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nı açıkladı

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 10 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 10 Temmuz 2019 Günün Özeti
Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı mask
Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL