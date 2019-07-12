İrem Yaman ve Nafia Kuş’tan altın madalya

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İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Olimpiyat Oyunlarında, Türkiye taekwondoda 2 altın madalya birden kazandı. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nafia Kuş, rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular bu başarısıyla aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 20 puanı hanelerine yazdırdı.