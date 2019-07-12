İrem Yaman ve Nafia Kuş’tan altın madalya

İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Olimpiyat Oyunlarında, Türkiye taekwondoda 2 altın madalya birden kazandı. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nafia Kuş, rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcular bu başarısıyla aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 20 puanı hanelerine yazdırdı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz