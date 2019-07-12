15 Temmuz’da toplu taşıma, Başkentray ve Marmaray ücretsiz oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı’na göre 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin üçüncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Buna göre, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00’dan başlayarak 16 Temmuz Salı günü saat 06.00’ya kadar süre içerisinde belirtilen ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz