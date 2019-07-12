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Bugün 09:18 TSİ- Asayiş

Yanan kamyona itfaiye müdahale etti

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yanan bir kamyona itfaiye ekipleri müdahale etti.
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Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Ankara-İstanbul Karayolu sanayi kavşağında bir kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım isterken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Bugün 09:18 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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