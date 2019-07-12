Yanan kamyona itfaiye müdahale etti

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Ankara-İstanbul Karayolu sanayi kavşağında bir kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım isterken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.