Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Ankara-İstanbul Karayolu sanayi kavşağında bir kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım isterken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Bugün 09:18 TSİ- Asayiş
Yanan kamyona itfaiye müdahale etti
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yanan bir kamyona itfaiye ekipleri müdahale etti.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz