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Bugün 09:22 TSİ- Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6810 liradan, euro ise 6,4030 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6790 liradan alınan dolar 5,6810 liradan, 6,4010 liradan alınan euro ise 6,4030 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6670 liradan, euro ise 6,3930 liradan satılmıştı.

Bugün 09:22 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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