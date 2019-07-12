Serbest piyasada döviz fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6790 liradan alınan dolar 5,6810 liradan, 6,4010 liradan alınan euro ise 6,4030 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6670 liradan, euro ise 6,3930 liradan satılmıştı.