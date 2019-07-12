Formula 1’de heyecan Büyük Britanya Grand Prix’sinde

2019 Formula 1’de heyecan bu hafta İngiltere’de devam edecek. Sezonun 10. yarışı İngiltere’nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti’nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00’da, yarış ise 8 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10’da yapılacak.
Sezonu 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix’sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Büyük Britanya Grand Prix’sinde öncesinde pilotlar ve takımlarda son durum şöyle:
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz