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Bugün 09:30 TSİ- Spor

Formula 1’de heyecan Büyük Britanya Grand Prix’sinde

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 10. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix’sinde sıralama turları yarın TSİ 16.00’da, yarış ise pazar günü TSİ 16.10’da yapılacak.
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2019 Formula 1’de heyecan bu hafta İngiltere’de devam edecek. Sezonun 10. yarışı İngiltere’nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti’nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00’da, yarış ise 8 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10’da yapılacak.

Sezonu 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix’sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Büyük Britanya Grand Prix’sinde öncesinde pilotlar ve takımlarda son durum şöyle:

  • Pilotlar klasmanı
  • 1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 197 puan
  • 2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 166
  • 3 - Max Verstappen (Hollanda): 126
  • 4 - Sebastian Vettel (Almanya): 123
  • 5 - Charles Leclerc (Monaco): 105
  • Takımlar klasmanı
  • 1 - Mercedes: 363 puan
  • 2 - Ferrari: 228
  • 3 - Red Bull: 169
  • 4 - McLaren: 52
  • 5 - Renault: 32
  • (Oğuzhan Ort/İHA)

    • Bugün 09:30 TSİ İHA İstanbul- Spor

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