Formula 1’de heyecan Büyük Britanya Grand Prix’sinde

2019 Formula 1’de heyecan bu hafta İngiltere’de devam edecek. Sezonun 10. yarışı İngiltere’nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti’nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00’da, yarış ise 8 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10’da yapılacak.

Sezonu 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix’sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Büyük Britanya Grand Prix’sinde öncesinde pilotlar ve takımlarda son durum şöyle:

Pilotlar klasmanı

1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 197 puan

2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 166

3 - Max Verstappen (Hollanda): 126

4 - Sebastian Vettel (Almanya): 123

5 - Charles Leclerc (Monaco): 105

Takımlar klasmanı

1 - Mercedes: 363 puan

2 - Ferrari: 228

3 - Red Bull: 169

4 - McLaren: 52

5 - Renault: 32

(Oğuzhan Ort/İHA)