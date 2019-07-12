Fernando, imzayı atmak için Sevilla’da

Galatasaray’ın geçtiğimiz günlerde transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdiği Fernando, resmi sözleşmeyi imzalamak için İspanya’ya gitti. Başarılı futbolcuyu, San Pablo Havaalanı’nda çok sayıda İspanyol gazeteci karşıladı. 31 yaşındaki oyuncuya Sevilla Sportif Direktörü Monchi eşlik etti.