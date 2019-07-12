Galatasaray’ın geçtiğimiz günlerde transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdiği Fernando, resmi sözleşmeyi imzalamak için İspanya’ya gitti. Başarılı futbolcuyu, San Pablo Havaalanı’nda çok sayıda İspanyol gazeteci karşıladı. 31 yaşındaki oyuncuya Sevilla Sportif Direktörü Monchi eşlik etti.
Bugün 10:30 TSİ- Spor
Fernando, imzayı atmak için Sevilla’da
Galatasaray’ın transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardığı Fernando Reges, resmi imzayı atmak üzere İspanya’ya gitti.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz