Milli Savunma Bakanlığından 15 Temmuz Darbe Girişimi paylaşımı

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda, "FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine ’dur’ diyen asil milletimizi saygıyla selamlıyor, vatanı için canını veren sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.