Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda, "FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine ’dur’ diyen asil milletimizi saygıyla selamlıyor, vatanı için canını veren sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığından 15 Temmuz Darbe Girişimi paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan klibi paylaştı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz