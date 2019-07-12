İstanbul Kapalıçarşı’da 258 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258,20 liradan, bin 700 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 721 liradan, 235,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239,50 liradan, bin 662 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 682 liradan, 831 liradan alınan Yarım Ziynet 841 liradan ve 416 liradan alınan Çeyrek Ziynet 421 liradan satılıyor.
Bugün 13:00 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,20 lira oldu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz