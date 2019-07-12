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Bugün 13:27 TSİ- Ekonomi

Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,61’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,61’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 607,30 puanlık azalışla 98 bin 799 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi ise 0,14 değer kaybetti.

Bugün 13:27 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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