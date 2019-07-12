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Bugün 14:03 TSİ- Yaşam

Bakan Pakdemirli, ormanların sessiz kahramanlarını yalnız bırakmadı

Muğla’da yaşanan orman yangınlarını söndürme çalışmalarını bizzat takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 24 saat esası ile çalışan yangın söndürme ekiplerini ziyaret etti.
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Gece gündüz demeden özveriyle mesai yapan yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hem yangına ilişkin bilgi aldı hem de fedakar bir şekilde canını ortaya koyarak ormanlarımızı koruyan, günlerdir uyku nedir bilmeyen ekiplere moral verdi.

Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde teyakkuz halinde olan ekipler, büyük bir özveri ve azimle çalışıyor. Ekipler, büyüyen alevlerle bir yandan yürekleri yanarken bir yandan da gözünü bile kırpmadan ülkemizin sahip olduğu servetin korunması için büyük çaba sarf ediyorlar.

Günlerdir bölgede yangın söndürme ekipleri ile birlikte olan Bakan Pakdemirli yoğun çalışmalarından dolayı orman ekiplerine teşekkür ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile gerçekleştirdiği ziyarette son duruma dair bilgi de aldı.

Yangın için bütün gücüyle çalışan ekiplere bölge halkından da büyük bir manevi destek sağlanıyor. Gecesini gündüzüne katarak çalışan ekiplere yöre halkı kimi zaman yemek, kimi zaman çay getirerek minnetlerini sunuyor.

Ormanların sessiz kahramanları ile gecenin yorgunluğunu paylaşan Bakan Pakdemirli, Ege halkının inceliğine de vurgu yaparak manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Pakdemirli, alevlerle gözünü kırpmadan savaşan kadın orman muhafaza memurları ile de yakından ilgilendi, zorlu şartlarda yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalar için onlara teşekkür etti.

Bugün 14:03 TSİ İHA Ankara- Yaşam

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