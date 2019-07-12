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Bugün 14:24 TSİ- Ekonomi

Tekstil ikinci çeyrekte toparlanıyor

2019 yılına gerileyerek başlayan tekstil ihracatı, ikinci çeyrekte yukarıya doğru tırmanacak gibi gözüküyor. İhracat yapan firmalar, ilk çeyreğin ardından bir toparlanma yaşandığını belirtiyor.
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Tekstil, ihracatta Türkiye ekonomisinin önemli lokomotiflerinden bir tanesi. Dünyanın birçok ülkesine yapılan ihracatla Türkiye’ye önemli döviz girdisi sağlıyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) raporuna göre, 2018 Ocak-Mart döneminde 2.7 milyar dolar olan tekstil ihracatı bu yılın aynı döneminde 2.5 milyar dolarda kaldı. 2019 yılı Ocak - Mart dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise yüzde 7 oranında düşüş gösterdi. Tekstil sektörünün önde gelen yerlerinden olan Merter’deki ihracatçılar, satışların arttığını yönünde görüş verdiler.

’’TEKSTİLCİLER OLARAK HER SENE İLK ÇEYREKTE SIKINTI YAŞIYORUZ’’

Merter’de esnaflık yapan Fatih Yılmaz, ’’Merter piyasasının 2018’in ilk çeyreğine göre 2019 yılında düşüş yaşamış olduk. 2018 yılında ikinci çeyrekten itibaren döviz sıkıntısı yaşadık. Bunun sıkıntısını da 2019’un ilk çeyreğinde yaşamış olduk. Genelde Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler arasında Irak, Suudi Arabistan, Lübnan, Libya, Ürdün’ün yanı sıra Balkan ülkeleri ve Rusya var. Bu ülkelere ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Dövizin yükselmesi tabii ki piyasayı daraltmış oldu. Her ne kadar dövizin artması piyasayı tedirgin etmiş olsa da ihracatçı açısından pek sıkıntıya sokmadı. Her sene ilk çeyrekte tekstilciler sıkıntı yaşıyoruz ama ikinci çeyrek ile birlikte işlerimiz açıldı’’ dedi.

’’RAKAMLARIN DÜŞMESİNİN NEDENİ, İÇ PİYASADA Kİ İMALAT FİYATLARININ ARTMASI VE GLOBAL KRİZ’’

Bir diğer tekstil esnafı Eyüp Yüksel şöyle konuştu: ’’Rakamların bu civarlara düşmesi gayet normal. İç piyasada ki imalat fiyatlarının artması, dünya genelinde global olarak kriz ortamlarının olmasına etken oluyor. Biz kendi açımızdan baktığımız zaman 2018 yılında ki ilk çeyrek ile 2019’daki ilk çeyreği kıyasladığımız zaman bizim ufak bir şekilde artımız var. Geçen sene benim yaptığım ihracat ile bu sene yaptığım ihracat dilimleri arasında yüzde 5 şeklinde artık yaşadık. En çok Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bunların yanı sıra Orta Doğu ülkeleri, Mısır, Irak ve İran’da yer alıyor. Merter piyasası ihracatta ve iç piyasa anlamında gerçekten zor durumda. Firmaların kendi içlerinde plansız hareket etmeleri, geleceğe yönelik ön görülerinin olmaması, bunun üzerine kriz ortamının olması ve maliyet fiyatlarının artması çok büyük etken oluyor’’.

Bugün 14:24 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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