Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan bir videoya yer verdi.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz