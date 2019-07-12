Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan bir videoya yer verdi.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.