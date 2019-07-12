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Bugün 14:57 TSİ- Asayiş

Hava harekatı kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi."
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Bugün 14:57 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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