Eurocup’ta rakipler belli oldu

Eurocup’ta 2019-2020 sezonu grup kuraları İspanya’nın Barcelona şehrinde bulunan Mediapro Oditoryumu’nda yapıldı. Kurada Türkiye’den Darüşşafaka birinci, Galatasaray Doğa Sigorta ikinci ve TOFAŞ üçüncü torbada yer aldı. Toplam 24 takım 6’şar takımlı 4 gruba ayrılırken, kurallar gereği aynı ülke ve ligden iki takım normal sezon gruplarında aynı grupta olmadı.
Kura çekimi sonucunda TOFAŞ B, Darüşşafaka C ve Galatasaray’da D Grubu’nda mücadele edecek. Gruplardaki en iyi 4 takım son 16’ya yükselecek. Bu aşamada 4’er takımlı dört grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final aşamasından itibaren takımlar üç maç üzerinden oynanacak serilerle yarı final ve final aşamalarını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.
Normal sezon karşılaşmaları 2 Ekim’de başlayacak ve 18 Aralık’a kadar sürecek. Finaller ise 21 ve 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu sezon final oynayan iki takım da gelecek sezon THY Euroleague’de yer almaya hak kazanacak.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz