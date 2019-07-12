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Bugün 15:33 TSİ- Spor

Eurocup’ta rakipler belli oldu

2019-2020 sezonu Eurocup’taki kura çekimi sonucunda Galatasaray D, TOFAŞ B, Darüşşafaka ise C Grubu’nda yer aldı.
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Eurocup’ta 2019-2020 sezonu grup kuraları İspanya’nın Barcelona şehrinde bulunan Mediapro Oditoryumu’nda yapıldı. Kurada Türkiye’den Darüşşafaka birinci, Galatasaray Doğa Sigorta ikinci ve TOFAŞ üçüncü torbada yer aldı. Toplam 24 takım 6’şar takımlı 4 gruba ayrılırken, kurallar gereği aynı ülke ve ligden iki takım normal sezon gruplarında aynı grupta olmadı.

Kura çekimi sonucunda TOFAŞ B, Darüşşafaka C ve Galatasaray’da D Grubu’nda mücadele edecek. Gruplardaki en iyi 4 takım son 16’ya yükselecek. Bu aşamada 4’er takımlı dört grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final aşamasından itibaren takımlar üç maç üzerinden oynanacak serilerle yarı final ve final aşamalarını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

Normal sezon karşılaşmaları 2 Ekim’de başlayacak ve 18 Aralık’a kadar sürecek. Finaller ise 21 ve 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu sezon final oynayan iki takım da gelecek sezon THY Euroleague’de yer almaya hak kazanacak.

  • Eurocup 2019-2020 sezonunda oluşan gruplar şöyle:
  • A Grubu
  • Promitheas Patras
  • Maccabi Rishon Lezion
  • ratiopharm Ulm
  • MoraBanc Andorra
  • AS Monaco
  • Segafredo Virtus Bologna
  • B Grubu
  • Lokomotiv Kuban
  • BC Rytas Vilnius
  • TOFAŞ
  • Limoges CSP
  • Partizan NIS
  • Umana Reyer Venezia
  • C Grubu
  • DARÜŞŞAFAKA
  • UNICS Kazan
  • Cedevita Olimpija
  • Joventut Badalona
  • Germani Brescia Leonessa
  • JSF Nanterre 92
  • D Grubu
  • Unicaja Malaga
  • GALATASARAY
  • Buducnost VOLI
  • Ewe Baskets Oldenburg
  • Dolomiti Energia Trento
  • Asseco Arka Gdynia
  • (Oğuzhan Ort/İHA)

    • Bugün 15:33 TSİ İHA İstanbul- Spor

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