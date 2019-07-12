Milli Savunma Bakanlığı S-400’ün gelişiyle ilgili fotoğraflar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır"