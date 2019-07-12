Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan camide kısa bir konuşma yaparak vatandaşlara hitap etti.
15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan anma törenine vatandaşları davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep beraber orada birlikte olalım. Rabbim şehitlerimizle birlikte anılmayı da bizlere nasip etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz