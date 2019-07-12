Barcelona, Griezmann’ı kadrosuna kattı

Barcelona, Griezmann transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, başarılı futbolcunun 120 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini Atletico Madrid’e ödeyerek bu transferi sonuçlandırdığını bildirdi. 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalanan yıldız oyuncunun yeni serbest kalma fiyatı ise tam 800 milyon Euro.

2014-2015 sezonundan beri formasını giydiği Atletico Madrid ile 257 maça çıkan Griezmann, 133 gol, 50 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında Madrid ekibi ile bir UEFA Kupası, bir UEFA Süper Kupası, bir de İspanya Süper Kupası kazandı.