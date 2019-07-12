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Günün özeti - S-400’lerin birinci grubunu Ankara’ya getirildi

S-400’lerin birinci grubunu Ankara’ya getirildi
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İhlas Haber Ajansı, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne getiren Rus Hava Kuvvetleri’ne ait dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 Ruslan’ı görüntüledi.

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