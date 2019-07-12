Günün özeti - S-400’lerin birinci grubunu Ankara’ya getirildi

İhlas Haber Ajansı, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne getiren Rus Hava Kuvvetleri’ne ait dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 Ruslan’ı görüntüledi.
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Sanayi üretimi Mayıs’ta azaldı
Sanayi üretimi 2019 Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı.
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Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 7 ölü, 35 yaralı
Esad rejiminin İdlib ve Hama kırsalının farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 8 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı.
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Meksika’da heyelan faciası: 9 ölü, 11 yaralı
Meksika’nın Puebla eyaletine bağlı Santo Toms Chautla kentinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonucu 4’ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz