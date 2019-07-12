İstanbul Kapalıçarşı’da 260,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,70 liradan, bin 717 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 738 liradan, 237,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241,60 liradan, bin 678 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 698 liradan, 839 liradan alınan Yarım Ziynet 849 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satıldı.
Bugün 17:48 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,70 lira oldu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz