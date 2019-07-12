Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, haftanın son iş gününü yüzde 2,32’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2.308 puanlık azalışla 97 bin 98 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,35, holding endeksi de yüzde 1,99 değer kaybetti.
Bugün 18:24 TSİ- Ekonomi
Borsa haftayı düşüşle tamamladı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,32’lik düşüşle tamamladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz