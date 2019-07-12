Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, haftanın son iş gününü yüzde 2,32’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2.308 puanlık azalışla 97 bin 98 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,35, holding endeksi de yüzde 1,99 değer kaybetti.