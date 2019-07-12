Galatasaray’da Fernado Reges Sevilla’ya transfer oldu

Galatasaray’ın orta sahadaki başarılı isimlerinden olan deneyimli futbolcu Fernando Reges, İspanyol ekibi Sevilla ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar bu transferden 4 milyon 500 bin Euro kazandı. 31 yaşındaki futbolcu 2017 yılında İngiliz ekibi Manchester City’den bonuslar hariç 5 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna katmıştı.
Fernando, sarı-kırmızılı forma ile geçirdiği iki sezonda 2 Spor Toto Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, 58 resmi müsabakada görev aldı ve 4 kez rakip fileleri havalandırıp, 4 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, kariyerinde Galatasaray dışında Manchester City, Porto ve Estrela Amadora kulüplerinde forma giydi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz