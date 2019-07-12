Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 23:45 TSİ- Siyaset

Bakan Akar, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dün 23:45 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Kiryakos Miçotakis’a tebrik mask
Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Kiryakos Miçotakis’a tebrik
"Faizdeki sarmal bitecek" mask
"Faizdeki sarmal bitecek"
Dışişleri’nden Afganistan’daki terör saldırılarına kınama mask
Dışişleri’nden Afganistan’daki terör saldırılarına kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e gidiyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı
“Ulaşımla ilgili indirim konularımız var” mask
“Ulaşımla ilgili indirim konularımız var”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Hastane de kimyasal alarm mask
Hastane de kimyasal alarm
Süper Lig’de en çok kazanan teknik adam: Fatih Terim  mask
Süper Lig’de en çok kazanan teknik adam: Fatih Terim 
Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nı açıkladı mask
Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nı açıkladı
Öztrak’tan gündeme dair değerlendirmeler mask
Öztrak’tan gündeme dair değerlendirmeler
"ABD’yi yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz” mask
"ABD’yi yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz”
Günlük hayatta yapılan rutin hareketlerdeki yanlışlar mask
Günlük hayatta yapılan rutin hareketlerdeki yanlışlar

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 10 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 10 Temmuz 2019 Günün Özeti
Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı mask
Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL