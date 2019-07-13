Erdoğan’dan "Ağaç dikme bayramı" düşüncesine onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitterdan Abdullah Enes Şahin isimli bir vatandaşın "Ağaç Dikme Bayramı" ilan edilmesi önerisini olumlu karşılayarak yanıtladı.

Abdullah Enes Şahin isimli twitter kullanıcısı, Erdoğan’a seslendiği bir paylaşımında, "Bir fikrim geldi. Biz neden ’Ağaç Dikme Bayramı’ ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kullanıcının mesajını yanıtladı. Erdoğan’ın sosyal medya hesabı Twitterdan verdiği cevapta ise şu ifadeler yer aldı, “Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız”